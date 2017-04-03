CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorXCCI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1081
(18)
ColorXCCI_Histogram.mq5 (21.55 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Der gleitende Oszillator Commodity Channel Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //Die Methode der Indikation des Durchbruchs

Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Histogramms des Indikators:

  1. Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
  2. Die Änderung der Bewegungsrichtung.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorXCCI_Histogram

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17644

