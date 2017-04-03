CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XRSXCandleKeltnerPluse - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
794
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XRSXCandleKeltnerPluse.mq5 (28.7 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator XRSXCandleKeltner mit der Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;     //Die Methode der Indikation des Durchbruchs

Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Durchbruchs:

  1. Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
  2. Der Durchbruch die Grenzen des Kanals Keltner.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XRSXCandleKeltnerPluse

in Abb.1. Der Indikator XRSXCandleKeltnerPluse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17628

CDir (MT5) - die Klasse für das Erhalten des Titels des Katalogs CDir (MT5) - die Klasse für das Erhalten des Titels des Katalogs

Die Klasse CDir ist für das Erhalten der Angaben über die Dateien und die Ordner außer "dem Sandkasten" MQL5 ähnlich des Befehls MS-DOS Dir vorgesehen. Es ist der Aufruf der system-DLL eingesetzt, deshalb es ist nötig, ihre Verwendung zu erlauben.

HistoryPositionInfo HistoryPositionInfo

Es liefert den Gewinn der Positionen in Punkten aufgrund der Handelshistory zurück.

XCCXCandleKeltnerPluse XCCXCandleKeltnerPluse

Der Indikator XССXCandleKeltner mit der Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs.

ColorXRSI_Histogram ColorXRSI_Histogram

Der gleitende Oszillator Relative Strength Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms