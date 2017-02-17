CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XRSXCandleKeltnerPluse - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2171
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор XRSXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя. В зависимости от значения входного параметра индикатора:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;     //метод индикации пробоя

Возможны два варианта цветовой индикации пробоя:

  1. Пробой уровней перекупленности/перепроданности;
  2. Пробой  границ канала Келтнера.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse

Рис.1. Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse

STD_HTF STD_HTF

Индикатор STD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCCXCandleKeltner XCCXCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XCCX в свечном виде.

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

ColorXRSI_Histogram ColorXRSI_Histogram

Сглаженный осциллятор Relative Strength Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы