NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 786
Der Indikator NRTR_extr_ZigZag_Price mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators NRTR_extr_ZigZag_Price.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17594
