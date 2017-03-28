CodeBaseKategorien
NRTR_ZigZag_Price - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor: Ramdass

Der Indikator NRTR_ZigZag mit Beschriftungen der Spitzen des ZigZag.

Fig1. Der Indikator NRTR_ZigZag_Price

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17558

