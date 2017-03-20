und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_TRIX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Fractal_TRIX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für das korrekte Kompilieren des Indikators der Relaisstation XMA-XN_HTF muss die kompilierte Datei des benutzerdefinierten Anfangsindikators XMA-XN.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Nach der Kompilation der Datei des Indikators Fractal_TRIX_HTF.ex5 enthält der Indikator Fractal_TRIX.ex5 auch Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, den Indikator im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Indikators der entsprechende Code für das Hinzufügen des Indikators Fractal_TRIX in der ausgeführten Datei hinzugefügt
Auf der globalen Ebene wurde die ausgeführte Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt
#resource \\Indicators\\Fractal_TRIX.ex5
Im Block der Funktion OnInit() wurde der Zeile-Weg zu dem Indikator geändert, der als Ressource verwendet wird
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_TRIX",e_period,normal_speed,IPC,0);
Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Indikators der Relaisstation kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Ausgangsindikator selbständig verwenden.
in Abb.1. Der Indikator Fractal_TRIX_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17421
Der Indikator SnakeInBorders mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Time sync FORTS
Der EA synchronisiert die lokale Zeit des Computers in der Periode von 9:50 bis 9:59 (vor dem Anfang der Morgentagung) mit der Zeit des Servers MetaTrader 5 FORTS.
Der EA verwendet die folgenden Indikatoren MACD, OsMA и WPR. Der EA ist für die Arbeit auf der Timeframe D1 mit den Währungspaare USDCHF, GBPUSD, USDJPY und EURUSD eingestelltSimple MACD
Das Handeln ist nur auf der neuen Bar. Die Regeln einfach: wenn MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Wenn das Signal ankommt, welches den geöffneten Positionen entgegen ist - schließen wir alle Positionen.