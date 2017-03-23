代码库部分
EA

Waddah Attar Win - MetaTrader 5EA

waddahattar
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1484
等级:
(26)
已发布:
思路提供者 — Ahmad Waddah AttarMQL5 代码作者 — barabashkakvn

采用限价买入 (BuyLimit) 和限价卖出 (SellLimit) 订单的智能交易系统。一旦价格移动到十分接近挂单:

   if((m_symbol.Ask()-LastBuyLimitPrice)<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot 非常接近
      m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));

   if((LastSellLimitPrice-m_symbol.Bid())<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot 非常接近
      m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));

放置一笔或多笔挂单。 

若要获取所放置的最后一笔订单的价格, 我们使用 OnTradeTransaction():

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction 函数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- 获取交易类型作为枚举的值
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
   Print(EnumToString(type));
//--- 如果是一笔成交 — 成交结果添加到历史
   if(type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD)
     {
      long     order_type        =0;
      double   order_price       =0.0;
      double   order_volume      =0.0;
      string   order_symbol      ="";
      long     order_magic       =0;
      if(OrderSelect(trans.order)) // 选择挂单
        {
         order_type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
         order_price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
         order_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
         order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
         order_magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
        }
      else
         return;
      if(order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)
        {
         if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            LastBuyLimitPrice=order_price;
            LastBuyLimitLot=order_volume;
           }
         if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
            LastSellLimitPrice=order_price;
            LastSellLimitlLot=order_volume;
           }
        }
     }
  }

测试品种 EURUSD, M15 自 2015.06.07 至 2016.12.31 — "每笔即时报价" 模式, 初始本金 10000:

Waddah Attar Win 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17339

