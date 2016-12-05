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ColorXdinMA_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: dimeon
Трендовый мувинг ColorXdinMA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Для алертов, почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон в коде индикатора были сделаны следующие изменения:
- До объявления входных переменных на глобальном уровне объявлено перечисление для вариантов транслируемых индикатором сигналов//+----------------------------------------------------+
//| перечисление для вариантов транслируемых сигналов |
//+----------------------------------------------------+
enum ENUM_SIGNAL_MODE
{
MODE_SIGNAL, //Сигналы пробоя
MODE_TREND //Сигналы пробоя и тренда
};
- Во входные параметры индикатора дописаны новые входные переменные//---- Входные переменные для алертов
input ENUM_SIGNAL_MODE SignMode=MODE_SIGNAL; //Вариант подачи сигнала
input uint NumberofBar=1; //Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true; //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2; //Количество алертов
input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
- Добавлены три новые функции BuySignal(), SellSignal() и GetStringTimeframe() в конец индикаторного кода//+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
double &ColorArray[],// цветовой индексный буфер
int ColorIndex,// индекс цвета в цветовом индексном буфере для подачи сигнала
const int Rates_total, // текущее количество баров
const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
const double &Close[], // цена закрытия
const int &Spread[]) // спред
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SignMode==MODE_SIGNAL)
{
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
}
else
{
if(ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
}
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
{
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
else
{
if(SoundON) Alert("Up Trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Up Trend signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Up Trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,// текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
double &ColorArray[], // цветовой индексный буфер
int ColorIndex, // индекс цвета в цветовом индексном буфере для подачи сигнала
const int Rates_total, // текущее количество баров
const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
const double &Close[], // цена закрытия
const int &Spread[]) // спред
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SignMode==MODE_SIGNAL)
{
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
}
else
{
if(ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
}
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
{
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
else
{
if(SoundON) Alert("Down trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Down trend signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Down trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получение таймфрейма в виде строки |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- В блоке OnCalculate() после циклов расчёта индикатора добавлена пара обращений к функциям BuySignal() и SellSignal() //---
BuySignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,1,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Где ColorXdinMA — это имя цветового индексного буфера для хранения цветов индикатора, а значения 1 и 2 — это номера цветов в этом буфере при которых мувинг находится в росте или падении соответственно.
Предполагается, что в коде индикатора в блоке OnCalculate() будет использовано всего по одному обращению к функциям BuySignal() и SellSignal().
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXdinMA_Alert на графике
Рис.2. Индикатор ColorXdinMA_Alert. Подача алерта для сигнала пробоя
Рис.3. Индикатор ColorXdinMA_Alert. Подача алерта для сигнала тренда
Фрактальный Money Flow Index.Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговля по двум индикаторам: iAlligator, Alligator.MACDCCI
Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().