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Индикаторы

ColorXdinMA_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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2914
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: dimeon

Трендовый мувинг ColorXdinMA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Для алертов, почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон в коде индикатора были сделаны следующие изменения:

  1. До объявления входных переменных на глобальном уровне объявлено перечисление для вариантов транслируемых индикатором сигналов
    //+----------------------------------------------------+
    //| перечисление для вариантов транслируемых сигналов  |
    //+----------------------------------------------------+
    enum ENUM_SIGNAL_MODE
      {
       MODE_SIGNAL,  //Сигналы пробоя
       MODE_TREND    //Сигналы пробоя и тренда
      };
  2. Во входные параметры индикатора дописаны новые входные переменные
    //---- Входные переменные для алертов
    input ENUM_SIGNAL_MODE SignMode=MODE_SIGNAL; //Вариант подачи сигнала
    input uint NumberofBar=1;                    //Номер бара для подачи сигнала
    input bool SoundON=true;                     //Разрешение алерта
    input uint NumberofAlerts=2;                 //Количество алертов
    input bool EMailON=false;                    //Разрешение почтовой отправки сигнала
    input bool PushON=false;                     //Разрешение отправки сигнала на мобильный
  3. Добавлены три новые функции BuySignal(), SellSignal() и GetStringTimeframe() в конец индикаторного кода
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Buy signal function                                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void BuySignal(string SignalSirname,// текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
                   double &ColorArray[],// цветовой индексный буфер
                   int ColorIndex,// индекс цвета в цветовом индексном буфере для подачи сигнала
                   const int Rates_total,     // текущее количество баров
                   const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
                   const double &Close[],     // цена закрытия
                   const int &Spread[])       // спред
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool BuySignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(SignMode==MODE_SIGNAL)
         {
          if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
         }
       else
         {
          if(ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
         }
       if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
            {
             if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
          else
            {
             if(SoundON) Alert("Up Trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Up Trend signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Up Trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
         }

    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Sell signal function                                             |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void SellSignal(string SignalSirname,// текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
                    double &ColorArray[],       // цветовой индексный буфер
                    int ColorIndex,             // индекс цвета в цветовом индексном буфере для подачи сигнала
                    const int Rates_total,     // текущее количество баров
                    const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
                    const double &Close[],     // цена закрытия
                    const int &Spread[])       // спред
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool SellSignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }

       if(SignMode==MODE_SIGNAL)
         {
          if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
         }
       else
         {
          if(ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
         }
       if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
            {
             if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
          else
            {
             if(SoundON) Alert("Down trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Down trend signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Down trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|  Получение таймфрейма в виде строки                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
      {
    //----
       return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
    //----
      }
  4. В блоке OnCalculate() после циклов расчёта индикатора добавлена пара обращений к функциям BuySignal() и SellSignal()
    //---    
       BuySignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,1,rates_total,prev_calculated,close,spread);
       SellSignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //--- 

Где ColorXdinMA — это имя цветового индексного буфера для хранения цветов индикатора, а значения 1 и 2 — это номера цветов в этом буфере при которых мувинг находится в росте или падении соответственно. 

Предполагается, что в коде индикатора в блоке OnCalculate() будет использовано всего по одному обращению к функциям BuySignal() и SellSignal().

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXdinMA_Alert на графике

Рис.1. Индикатор ColorXdinMA_Alert на графике

Рис.2. Индикатор ColorXdinMA_Alert. Подача алерта для сигнала пробоя

Рис.2. Индикатор ColorXdinMA_Alert. Подача алерта для сигнала пробоя

Рис.3. Индикатор ColorXdinMA_Alert. Подача алерта для сигнала тренда

Рис.3. Индикатор ColorXdinMA_Alert. Подача алерта для сигнала тренда
Fractal_MFI Fractal_MFI

Фрактальный Money Flow Index.

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RideAlligator RideAlligator

Торговля по двум индикаторам: iAlligator, Alligator.

MACDCCI MACDCCI

Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().