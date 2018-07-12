Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Price Rollback - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 731
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea: Scriptor.
Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.
El sistema comercial trabaja sólo de jueves a viernes, tradea sólo con reversa.
Parámetros de entrada
- Lots - volumen de posiciones (el tamaño del lote se establece manualmente, trading con lote constante)
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss
- Take Profit (in pips) - Take Profit
- Trailing Stop (in pips) - Trailing
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing
- Corridor - intervalo de precios
- Day of week - día de la semana
Parámetros predefinidos, AUDUSD, M5, «Cada tick a base de ticks reales»:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17066
Asesor Experto a base de dos indicadores iMA (Moving Average, MA). En el momento de la intersección, retrocedemos del precio a una determinada distancia, y esperamos luego la ruptura del nivel obtenido.JS-MA-Day
Trabajo con el indicador iMA (Moving Average, MA) con un marco temporal estrictamente establecido: D1.
Esta utilidad rastrea las posiciones que han sido abiertas manualmente o por otro EA para el símbolo actual, y abre una posición opuesta. La apertura de posiciones se rastrea en OnTradeTransaction.VR---Moving
Asesor Experto a base del indicador iMA (Moving Average, MA) implementado como clase.