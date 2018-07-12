CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Price Rollback - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
731
Ranking:
(13)
Publicado:
Price Rollback.mq5 (35.06 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea: Scriptor.

Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.

El sistema comercial trabaja sólo de jueves a viernes, tradea sólo con reversa.


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de posiciones (el tamaño del lote se establece manualmente, trading con lote constante)
  • Stop Loss (in pips) - Stop Loss
  • Take Profit (in pips) - Take Profit
  • Trailing Stop (in pips) - Trailing
  • Trailing Step (in pips) - paso del trailing
  • Corridor - intervalo de precios
  • Day of week - día de la semana

Parámetros predefinidos, AUDUSD, M5, «Cada tick a base de ticks reales»:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17066

BreakOut15 BreakOut15

Asesor Experto a base de dos indicadores iMA (Moving Average, MA). En el momento de la intersección, retrocedemos del precio a una determinada distancia, y esperamos luego la ruptura del nivel obtenido.

JS-MA-Day JS-MA-Day

Trabajo con el indicador iMA (Moving Average, MA) con un marco temporal estrictamente establecido: D1.

EES Hedger EES Hedger

Esta utilidad rastrea las posiciones que han sido abiertas manualmente o por otro EA para el símbolo actual, y abre una posición opuesta. La apertura de posiciones se rastrea en OnTradeTransaction.

VR---Moving VR---Moving

Asesor Experto a base del indicador iMA (Moving Average, MA) implementado como clase.