CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Price Rollback - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2008
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ideia por: Scriptor.

Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.

Um sistema de negociação que negocia somente na reversão e apenas de quinta a sexta.


Entradas

  • Lots - volume da posição (o tamanho do lote é definido manualmente, negociado com um tamanho de lote fixo)
  • Stop Loss (em pips) - valor do stop loss
  • Take Profit (em pips) - valor do take profit
  • Trailing Stop (em pips) - trailing
  • Trailing Step (em pips) - trailing step
  • Corridor - banda de preço
  • Day of week - dia da semana

Entradas padrão são AUDUSD, M5 e "Cada tick baseado em ticks reais":

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17066

EES Hedger EES Hedger

Este utilitário monitora posições abertas manualmente ou por outro EA para o símbolo atual e abre uma posição oposta. A abertura de posições é monitorada na OnTradeTransaction.

Interceptor Interceptor

São analisadas as médias móveis nos gráficos M5, M15, H1. A presença do "leque" do iMA (Média Móvel, MA) é verificada simultaneamente em todos os três gráficos (M5, M15 e H1).

BreakOut15 BreakOut15

Um Expert Advisor baseado em dois indicadores iMA (Média Móvel, MA). No cruzamento, nos afastamos do preço a certa distância e esperamos o rompimento do nível obtido.

JS-MA-Day JS-MA-Day

Trabalhando com o indicador iMA (Média Móvel, MA) com um tempo gráfico rigidamente definido: D1.