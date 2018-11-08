Participe de nossa página de fãs
Price Rollback - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 2008
-
Ideia por: Scriptor.
Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.
Um sistema de negociação que negocia somente na reversão e apenas de quinta a sexta.
Entradas
- Lots - volume da posição (o tamanho do lote é definido manualmente, negociado com um tamanho de lote fixo)
- Stop Loss (em pips) - valor do stop loss
- Take Profit (em pips) - valor do take profit
- Trailing Stop (em pips) - trailing
- Trailing Step (em pips) - trailing step
- Corridor - banda de preço
- Day of week - dia da semana
Entradas padrão são AUDUSD, M5 e "Cada tick baseado em ticks reais":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17066
