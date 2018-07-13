请观看如何免费下载自动交易
价格回滚 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1547
-
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
一款逆向交易系统，仅从周四到周五交易。
输入
- Lots - 开仓交易量 (手工设置手数, 按照常量手数交易)
- Stop Loss (点数) - 止损值
- Take Profit (点数) - 止盈值
- Trailing Stop (点数) - 尾随
- Trailing Step (点数) - 尾随步幅
- Corridor - 价格波带
- Day of week - 周内日期
默认输入是 AUDUSD，M5 和 "基于真实报价的逐笔报价":
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17066
