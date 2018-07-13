一款基于两条 iMA (移动平均线，MA) 均线的智能交易系统。 在交叉点，我们自价格回移一定距离，并期待突破获得的价位。

该实用工具跟踪手工或由另一个 EA 所开的当前品种持仓，并开一笔相反仓位。 在 OnTradeTransaction中 跟踪开仓。

分析图表 M5，M15，H1 上的移动平均线。 在所有三个图表 (M5，M15 和 H1) 上同时检查 iMA (移动平均线，MA) "扇形" 的存在。