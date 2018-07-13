代码库部分
价格回滚 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1547
等级:
(13)
已发布:
思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

一款逆向交易系统，仅从周四到周五交易。


输入

  • Lots - 开仓交易量 (手工设置手数, 按照常量手数交易)
  • Stop Loss (点数) - 止损值
  • Take Profit (点数) - 止盈值
  • Trailing Stop (点数) - 尾随
  • Trailing Step (点数) - 尾随步幅
  • Corridor - 价格波带
  • Day of week - 周内日期

默认输入是 AUDUSD，M5 和 "基于真实报价的逐笔报价":

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17066

