Price Rollback - Experte für den MetaTrader 5

Scriptor
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
703
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Nach einer Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: Vladimir Karputov.

Nach einer Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: Vladimir Karputov.

Ein Handelssystem, das nur am Donnerstag und Freitag reversierend handelt.


Eingaben

  • Lots - Positionsvolumen (konstant, manuell festzulegen)
  • Stop Loss (in pips) - Wert für Stop Loss
  • Take Profit (in Pips) - Take-Profit;
  • Trailing Stop (in Pips) - Trailing-Stop;
  • Trailing Step (in Pips) - Schrittweite der Trailing-Stops;
  • Corridor - Preiskanal
  • Day of week - Wochentag;

Standardeingaben sind AUDUSD, M5, und and "Jeder Tick anhand realer Ticks":

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17066

