Price Rollback - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
Ansichten:
- 703
Rating:
-
Veröffentlicht:
Nach einer Idee von: Scriptor.
MQL5-Code von: Vladimir Karputov.
Ein Handelssystem, das nur am Donnerstag und Freitag reversierend handelt.
Eingaben
- Lots - Positionsvolumen (konstant, manuell festzulegen)
- Stop Loss (in pips) - Wert für Stop Loss
- Take Profit (in Pips) - Take-Profit;
- Trailing Stop (in Pips) - Trailing-Stop;
- Trailing Step (in Pips) - Schrittweite der Trailing-Stops;
- Corridor - Preiskanal
- Day of week - Wochentag;
Standardeingaben sind AUDUSD, M5, und and "Jeder Tick anhand realer Ticks":
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17066
