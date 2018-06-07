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Price Rollback - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1749
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.


Входные параметры

  • Lots - объём позиции (размер лота задаётся вручную, торговля постоянным лотом)
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс
  • Take Profit (in pips) - тейк профит
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
  • Corridor - коридор цен
  • Day of week - день недели

Параметры по-умолчанию, AUDUSD,M5, "Каждый тик на основе реальных тиков":

MACD Stochastic 2 MACD Stochastic 2

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с настраиваемым таймфреймом и Stochastic с текущего таймфрейма.

ColorXDerivative ColorXDerivative

Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммы

Exp_BlauErgodicMDI_Tm Exp_BlauErgodicMDI_Tm

Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли

Exp_BlauTVI_Tm Exp_BlauTVI_Tm

Эксперт Exp_BlauTVI_Tm на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI