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Price Rollback - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1749
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.
Входные параметры
- Lots - объём позиции (размер лота задаётся вручную, торговля постоянным лотом)
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс
- Take Profit (in pips) - тейк профит
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
- Corridor - коридор цен
- Day of week - день недели
Параметры по-умолчанию, AUDUSD,M5, "Каждый тик на основе реальных тиков":
MACD Stochastic 2
iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с настраиваемым таймфреймом и Stochastic с текущего таймфрейма.ColorXDerivative
Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммы
Exp_BlauErgodicMDI_Tm
Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговлиExp_BlauTVI_Tm
Эксперт Exp_BlauTVI_Tm на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI