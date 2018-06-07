Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.





Входные параметры

Lots - объём позиции (размер лота задаётся вручную, торговля постоянным лотом)

- объём позиции (размер лота задаётся вручную, торговля постоянным лотом) Stop Loss (in pips) - стоп лосс

(in pips) - стоп лосс Take Profit (in pips) - тейк профит

(in pips) - тейк профит Trailing Stop (in pips) - трейлинг

(in pips) - трейлинг Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга

(in pips) - шаг трейлинга Corridor - коридор цен

- коридор цен Day of week - день недели

Параметры по-умолчанию, AUDUSD,M5, "Каждый тик на основе реальных тиков":