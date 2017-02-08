Autor de la idea — Vladimir Khlystov, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Este Asesor Experto tradea usando la ruptura del día. Coloca las órdenes pendientes BuyStop y SellStop.

La cita de parte del autor de la idea:

Trading en la ruptura del día.

Cada día, a una hora especificada TimeSet («hora del terminal») se colocan las órdenes pendientes.

Una vez activada una de las órdenes pendientes, la segunda se elimina.

La orden pendiente Buy Stop se coloca con SL y TP (el tamaño de SL y TP se puede cambiar en los parámetros de entrada), la orden Buy Stop se coloca de acuerdo con el máximo del día de trading, con el margen del precio a puntos Delta por encima.

La orden pendiente Sell Stop se coloca con SL y TP. La orden Sell Stop se coloca de acuerdo con el mínimo del día de trading, con el margen del precio a puntos Delta por debajo.









Descripción de las variables:

