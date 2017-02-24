Autor der Idee — Vladimir Khlystov, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor basiert auf einer Ausbruchstrategie. Es werden BuyStop und SellStop Pending Orders platziert.

Zitat des Autors der Idee:

Eine Durchbruchsstrategie.

Jeden Tag werden um einer bestimmten TimeSet ("Zeit des Terminals") Zeit Pending Orders platziert.

Wenn eine der Pending Orders ausgelöst wird, wird die zweite gelöscht.

Die Buy Stop Pending Order wird mit SL und TP gesetzt (SL und TP können in den Einstellungen geändert werden), die Buy Stop Order wird nach dem Tageshoch gesetzt, um Delta Punkte höher als der Preis.

Die Sell Stop Pending Order wird mit SL und TP gesetzt. Die Sell Stop Order wird nach dem Tagestief gesetzt, um Delta Punkte niedriger als der Preis.









Beschreibung der Variablen:

