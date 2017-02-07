请观看如何免费下载自动交易
BreakdownLevelDay - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1912
-
思路提供者 — Vladimir Khlystov, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
智能交易系统在日线突破时进行交易。它会放置 BuyStop 和 SellStop 挂单。
来自作者的思路:
日线突破时进行交易。
每天在指定的 TimeSet 时间 ("终端时间") 放置挂单。
在其中一个挂单触发后, 第二个挂单被删除。
放置 Buy Stop 挂单时会立刻设置止损和止盈 (SL 和 TP 的大小可在设置里调整), Buy Stop 挂单应高于当日最高价, 超出价格 Delta 点。
放置 Sell Stop 挂单时会立刻设置止损和止盈。Sell Stop 挂单应低于当日最低价, 超出价格 Delta 点。
变量说明:
- TimeSet = "07:32" — 放置挂单的时间。如果 TimeSet = "00:00", 则 EA 依据前一日突破交易。
- Delta — 高于或低于日线极值的距离。
- SL — 止损点数。
- TP — 止盈点数。
- risk — 若为 0, 使用固定手数。
- NoLoss — 若为 0, 禁用盈亏平衡。
- trailing — 若为 0, 禁用尾随。
- Lot — 仅当 risk = 0 时使用。
- OpenStop — 如果存在已开订单, 则下达止损订单。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17058
