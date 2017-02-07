思路提供者 — Vladimir Khlystov, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

智能交易系统在日线突破时进行交易。它会放置 BuyStop 和 SellStop 挂单。

来自作者的思路:

日线突破时进行交易。

每天在指定的 TimeSet 时间 ("终端时间") 放置挂单。

在其中一个挂单触发后, 第二个挂单被删除。

放置 Buy Stop 挂单时会立刻设置止损和止盈 (SL 和 TP 的大小可在设置里调整), Buy Stop 挂单应高于当日最高价, 超出价格 Delta 点。

放置 Sell Stop 挂单时会立刻设置止损和止盈。Sell Stop 挂单应低于当日最低价, 超出价格 Delta 点。









变量说明:

