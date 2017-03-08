アイデアの著者 — Vladimir Khlystov, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

エキスパートアドバイザーは、デイリーブレークアウトを取引します。BuyStop及びSellStop未決注文が出されます。

Quote from the アイデアの著者:

デイリーブレークアウトを取引します。

毎日、指定されたTimeSet時刻（"terminal time"）で、未決注文が出されます。未決注文の1つがトリガーすると、2番目が削除されます。

BuyStop未決注文はSLとTP（SLとTPのサイズは設定で変更可能）をもってすぐに出されます。これらの注文は取引日の高値をDeltaポイント上回って出されます。

SellStop未決注文はSLとTPをもってすぐに出されます。これらの注文は取引日の高値をDeltaポイント下回って出されます。









変数の記述：

