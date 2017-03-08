コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

BreakdownLevelDay - MetaTrader 5のためのエキスパート

cmillion
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
952
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — Vladimir KhlystovMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

エキスパートアドバイザーは、デイリーブレークアウトを取引します。BuyStop及びSellStop未決注文が出されます。

Quote from the アイデアの著者:

デイリーブレークアウトを取引します。
毎日、指定されたTimeSet時刻（"terminal time"）で、未決注文が出されます。未決注文の1つがトリガーすると、2番目が削除されます。
BuyStop未決注文はSLとTP（SLとTPのサイズは設定で変更可能）をもってすぐに出されます。これらの注文は取引日の高値をDeltaポイント上回って出されます。
SellStop未決注文はSLとTPをもってすぐに出されます。これらの注文は取引日の高値をDeltaポイント下回って出されます。



変数の記述

  • TimeSet = "07:32" — ストップ注文を出す時刻。TimeSet = "00:00"の場合は、EAは前の日のブレイクアウトを取引します。
  • Delta — 一日の極値の上下
  • SL — ポイントでの決済逆指値
  • TP — ポイントでの決済指値
  • risk — 0の場合は固定ロットを使用
  • NoLoss — 0の場合は損益分岐点が無効
  • trailing — 0の場合はトレイリングが無効
  • Lot — risk = 0のときのみに使用
  • OpenStop — 未決注文がある場合はストップ注文を出す

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17058

