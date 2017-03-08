無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BreakdownLevelDay - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 952
-
アイデアの著者 — Vladimir Khlystov, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
エキスパートアドバイザーは、デイリーブレークアウトを取引します。BuyStop及びSellStop未決注文が出されます。
Quote from the アイデアの著者:
デイリーブレークアウトを取引します。
毎日、指定されたTimeSet時刻（"terminal time"）で、未決注文が出されます。未決注文の1つがトリガーすると、2番目が削除されます。
BuyStop未決注文はSLとTP（SLとTPのサイズは設定で変更可能）をもってすぐに出されます。これらの注文は取引日の高値をDeltaポイント上回って出されます。
SellStop未決注文はSLとTPをもってすぐに出されます。これらの注文は取引日の高値をDeltaポイント下回って出されます。
変数の記述：
- TimeSet = "07:32" — ストップ注文を出す時刻。TimeSet = "00:00"の場合は、EAは前の日のブレイクアウトを取引します。
- Delta — 一日の極値の上下
- SL — ポイントでの決済逆指値
- TP — ポイントでの決済指値
- risk — 0の場合は固定ロットを使用
- NoLoss — 0の場合は損益分岐点が無効
- trailing — 0の場合はトレイリングが無効
- Lot — risk = 0のときのみに使用
- OpenStop — 未決注文がある場合はストップ注文を出す
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17058
