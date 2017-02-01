CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

BreakdownLevelDay - expert para MetaTrader 5

cmillion | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1200
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — Vladimir Khlystovautor do código mq5 — barabashkakvn.

Expert Advisor que opera no rompimento do dia. São colocadas ordens pendentes BuyStop e SellStop.

Cita do autor da ideia:

Negociação no rompimento do dia.
Todos os dias num determinado momento TimeSet («hora do terminal") são colocadas as ordens pendentes.
Após a execução de uma das ordens pendentes, o segunda ordem é removida.
A ordem pendente Buy Stop é colocada imediatamente com Stop-Loss e Take-Profit (o tamanho do Stop-Loss e Take-Profit pode ser alterado nos parâmetros de entrada), a ordem Buy Stop é colocada segundo o máximo do dia de negociação, com recuo a partir do preço em Delta pontos acima. 
A ordem pendente Sell Stop é colocada imediatamente com Stop-Loss e Take-Profit. A ordem Sell Stop é colocada segundo o mínimo do dia de negociação, com recuo a partir do preço em Delta pontos abaixo.



Descrição das variáveis:

  • TimeSet = "07:32" — Tempo, em que acontece a colocação da ordem stop. Se TimeSet = "00:00", o Expert Advisor opera no rompimento do dia.
  • Delta — Acima ou abaixo dos extremos do dia.
  • SL — Stop-Loss em pontos.
  • TP — Take-Profit em pontos.
  • risk — Se 0, então segundo o lote fixo.
  • NoLoss — Se 0, então não é colocado o Break-even.
  • trailing — Se 0, então não há Trailing.
  • Lot — Usa-se apenas com risk = 0.
  • OpenStop — Colocar ordem stop com a ordem aberta.

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17058

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA, Expert Advisor para MetaTrader 5. Interseção de duas iMA, MA.

Exp_RSIOMA Exp_RSIOMA

O Expert Advisor Exp_RSIOMA baseia-se nos sinais tomados a partir do histograma RSIOMA.

WeightOscillator WeightOscillator

Oscilador que apresenta a soma ponderada suavizada de quatro indicadores: RSI, MFI, WPR e DeMarker.

Exp_BykovTrend_ReOpen Exp_BykovTrend_ReOpen

Sistema de negociação Exp_BykovTrend_ReOpen baseado nos sinais do indicador BykovTrend com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.