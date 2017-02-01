Autor da ideia — Vladimir Khlystov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Expert Advisor que opera no rompimento do dia. São colocadas ordens pendentes BuyStop e SellStop.

Cita do autor da ideia:

Negociação no rompimento do dia.

Todos os dias num determinado momento TimeSet («hora do terminal") são colocadas as ordens pendentes.

Após a execução de uma das ordens pendentes, o segunda ordem é removida.

A ordem pendente Buy Stop é colocada imediatamente com Stop-Loss e Take-Profit (o tamanho do Stop-Loss e Take-Profit pode ser alterado nos parâmetros de entrada), a ordem Buy Stop é colocada segundo o máximo do dia de negociação, com recuo a partir do preço em Delta pontos acima.

A ordem pendente Sell Stop é colocada imediatamente com Stop-Loss e Take-Profit. A ordem Sell Stop é colocada segundo o mínimo do dia de negociação, com recuo a partir do preço em Delta pontos abaixo.









Descrição das variáveis:

