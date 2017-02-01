Participe de nossa página de fãs
BreakdownLevelDay - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
Autor da ideia — Vladimir Khlystov, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Expert Advisor que opera no rompimento do dia. São colocadas ordens pendentes BuyStop e SellStop.
Cita do autor da ideia:
Negociação no rompimento do dia.
Todos os dias num determinado momento TimeSet («hora do terminal") são colocadas as ordens pendentes.
Após a execução de uma das ordens pendentes, o segunda ordem é removida.
A ordem pendente Buy Stop é colocada imediatamente com Stop-Loss e Take-Profit (o tamanho do Stop-Loss e Take-Profit pode ser alterado nos parâmetros de entrada), a ordem Buy Stop é colocada segundo o máximo do dia de negociação, com recuo a partir do preço em Delta pontos acima.
A ordem pendente Sell Stop é colocada imediatamente com Stop-Loss e Take-Profit. A ordem Sell Stop é colocada segundo o mínimo do dia de negociação, com recuo a partir do preço em Delta pontos abaixo.
Descrição das variáveis:
- TimeSet = "07:32" — Tempo, em que acontece a colocação da ordem stop. Se TimeSet = "00:00", o Expert Advisor opera no rompimento do dia.
- Delta — Acima ou abaixo dos extremos do dia.
- SL — Stop-Loss em pontos.
- TP — Take-Profit em pontos.
- risk — Se 0, então segundo o lote fixo.
- NoLoss — Se 0, então não é colocado o Break-even.
- trailing — Se 0, então não há Trailing.
- Lot — Usa-se apenas com risk = 0.
- OpenStop — Colocar ordem stop com a ordem aberta.
