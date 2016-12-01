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BreakdownLevelDay - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3806
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Vladimir Khlystov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.

Цитата от автора идеи:

  • Торговля на пробой дня.
  • Каждый день в определенное время TimeSet («время терминала») выставляются отложенные ордера.
  • После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется.
  • Отложенный ордер Buy Stop выставляется сразу со SL и TP (размер SL и TP можно изменять во входных параметрах), ордер Buy Stop выставляется по максимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов выше.
  • Отложенный ордер Sell Stop выставляется сразу со SL и TP. Ордер Sell Stop выставляется по минимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов ниже.

.

Описание переменных:

  • TimeSet = "07:32" — Время, в которое происходит выставление стоп-ордеров. Если TimeSet = "00:00", то советник работает на пробой прошлого дня;
  • Delta — Выше или ниже экстремумов дня;
  • SL — Стоплосс в пунктах;
  • TP — Тейкпрофит в пунктах;
  • risk — Если 0, то по фиксированному лоту;
  • NoLoss — Если 0, то нет установки безубытка;
  • trailing — Если 0, то нет трейлинга;
  • Lot — используется только при risk = 0;
  • OpenStop — Выставлять стоп-ордера при открытом ордере.
Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду.

Exp_BykovTrend_ReOpen Exp_BykovTrend_ReOpen

Торговая система Exp_BykovTrend_ReOpen на основе сигналов индикатора BykovTrend с доливками по тренду.

Fractional_Bands Fractional_Bands

Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность.

WeightOscillator_HTF WeightOscillator_HTF

Индикатор WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.