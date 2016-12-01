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BreakdownLevelDay - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Khlystov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.
Цитата от автора идеи:
- Торговля на пробой дня.
- Каждый день в определенное время TimeSet («время терминала») выставляются отложенные ордера.
- После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется.
- Отложенный ордер Buy Stop выставляется сразу со SL и TP (размер SL и TP можно изменять во входных параметрах), ордер Buy Stop выставляется по максимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов выше.
- Отложенный ордер Sell Stop выставляется сразу со SL и TP. Ордер Sell Stop выставляется по минимуму торгового дня, с отступом от цены на Delta пунктов ниже.
Описание переменных:
- TimeSet = "07:32" — Время, в которое происходит выставление стоп-ордеров. Если TimeSet = "00:00", то советник работает на пробой прошлого дня;
- Delta — Выше или ниже экстремумов дня;
- SL — Стоплосс в пунктах;
- TP — Тейкпрофит в пунктах;
- risk — Если 0, то по фиксированному лоту;
- NoLoss — Если 0, то нет установки безубытка;
- trailing — Если 0, то нет трейлинга;
- Lot — используется только при risk = 0;
- OpenStop — Выставлять стоп-ордера при открытом ордере.
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