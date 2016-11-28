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Exp_Fractal_Force_Index - эксперт для MetaTrader 5
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Самый простой советник по фрактальному Force_Index. Продаем при пересечении нулевого уровня индикатора сверху вниз, покупаем при пересечении этого уровня снизу вверх. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение уровня.
Индикатор Fractal_Force_Index_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы он не работает.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_Force_Index.ex5 и Fractal_Force_Index_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_Force_Index.ex5 содержит индикаторы Fractal_Force_Index.ex5 и Fractal_Force_Index_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы
#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF.ex5"
В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_Force_Index");
return(INIT_FAILED);
}
//---- получение хендла индикатора Fractal_Force_Index_HTF для визуализации в тестере стратегий
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- получение хендла индикатора Fractal_Force_Index_HTF
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_Force_Index_HTF");
return(INIT_FAILED);
}
}
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Фрактальный Momentum.Fractal_Force_Index_HTF
Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.Relation - Chart Builder Legacy
Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.