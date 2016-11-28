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Советники

Exp_Fractal_Force_Index - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Самый простой советник по фрактальному Force_Index. Продаем при пересечении нулевого уровня индикатора сверху вниз, покупаем при пересечении этого уровня снизу вверх. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение уровня.

Индикатор Fractal_Force_Index_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы он не работает.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_Force_Index.ex5 и Fractal_Force_Index_HTF.ex5  в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_Force_Index.ex5 содержит индикаторы Fractal_Force_Index.ex5 и Fractal_Force_Index_HTF.ex5  в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы

//---- Включение индикаторов в код эксперта как ресурсов
#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF.ex5"

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам

//---- получение хендла индикатора Fractal_Force_Index
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_Force_Index");
      return(INIT_FAILED);
     }
//---- получение хендла индикатора Fractal_Force_Index_HTF для визуализации в тестере стратегий  
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- получение хендла индикатора Fractal_Force_Index_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_Force_Index_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Fractal_Momentum Fractal_Momentum

Фрактальный Momentum.

Fractal_Force_Index_HTF Fractal_Force_Index_HTF

Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.

Relation - Chart Builder Legacy Relation - Chart Builder Legacy

Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.