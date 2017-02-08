CodeBaseSecciones
RSIOMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1514
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
RSIOMA.mq5 (22 KB) ver
RSIOMA_HTF.mq5 (29.56 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

El indicador RSIOMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para una compilación correcta del indicador del repetidor RSIOMA_HTF, hay que colocar el archivo compilado del indicador personalizado original RSIOMA.mq5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del indicador RSIOMA_HTF.ex5 contiene el indicador RSIOMA.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del indicador compilado resultante! Para eso, en el código del indicador ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión del indicador RSIOMA en el archivo ejecutable.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global

//---- Inclusión de los indicadores personalizados en el código del indicador como recursos
#resource \\Indicators\\RSIOMA.ex5

En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso

//--- obtención del manejador del indicador RSIOMA
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);

De esta manera, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo, sin el indicador original.

Fig. 1. Indicador RSIOMA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17052

