代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Fractal_Force_Index - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1437
等级:
(16)
已发布:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Fractal_Force_Index.mq5 (34.37 KB) 预览
Fractal_Force_Index_HTF.mq5 (21.79 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_Force_Index.mq5 (20.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

最简单的 EA, 基于 分形 Force_Index。下穿指标零轴时做空, 上穿零轴则做多。在柱线收盘时, 如果有级别穿越, 则形成信号。

EA 中的 Fractal_Force_Index_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。

放置 Fractal_Force_Index.ex5 和 Fractal_Force_Index_HTF.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators

编译之后, Exp_Fractal_Force_Index.ex5 交易系统文件将 Fractal_Force_Index.ex5 和 Fractal_Force_Index_HTF.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这些指标包含在交易系统的可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围

//---- 在 EA 代码里包含指标作为资源
#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF.ex5"

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源

//---- 获取 Fractal_Force_Index 指标的句柄
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" 获取 Fractal_Force_Index 指标句柄失败");
      return(INIT_FAILED);
     }
//---- 获取 Fractal_Force_Index_HTF 指标句柄以便在策略测试器中可视化
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- 获取 Fractal_Force_Index_HTF 指标的句柄
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" 获取 ColorZerolagMomentum_HTF 指标句柄失败");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 从 2015 品种 EURJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17042

Fractal_Force_Index_HTF Fractal_Force_Index_HTF

指标 Fractal_Force_Index 在输入参数中有时间帧选项。

10 点值 10 点值

点值 EA. 未使用指标。

Fractal_Momentum Fractal_Momentum

动量分形。

RSIOMA_HTF RSIOMA_HTF

指标 RSIOMA 在输入参数中有时间帧选项。