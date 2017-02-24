CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_Keltner_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
681
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Fractal_Keltner Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_Keltner.mq5. Kopieren Sie die in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Fractal_Keltner_HTF Indikator

Abb.1. Der Fractal_Keltner_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16979

GO GO

Signale basierend auf vier Indikatoren iMA (MA), nach Preisen PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW und PRICE_CLOSE. Nur für Hedgekonten.

Expert MACD EURUSD 1 Hour Expert MACD EURUSD 1 Hour

Der Expert Advisor basiert auf den iMACD (MACD) Indikatoren

Fractal_DeMarker Fractal_DeMarker

Der fraktale DeMarker Oszillator.

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Exp_ColorZerolagMomentum_X2

Das Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Trendfolgesystem basierend auf den Signalen von zwei ColorZerolagMomentum Indikatoren.