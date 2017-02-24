Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_Keltner_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Fractal_Keltner Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_Keltner.mq5. Kopieren Sie die in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Fractal_Keltner_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16979
