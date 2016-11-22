CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fractal_Keltner_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1697
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fractal_Keltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_Keltner.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_HTF

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_HTF

Original Turtle Rules Trader Original Turtle Rules Trader

Советник Original Turtle Rule Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules. В рамках кода советника реализовано визуальное построение трех каналов Дончиана, управление капиталом, открытие и добавление сделок, перенос стопов.

The MasterMind The MasterMind

В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Fractal_DeMarker Fractal_DeMarker

Фрактальный осциллятор Демарка.

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Exp_ColorZerolagMomentum_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorZerolagMomentum_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorZerolagMomentum.