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Fractal_Keltner_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal_Keltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_Keltner.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_HTF
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В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.
Фрактальный осциллятор Демарка.Exp_ColorZerolagMomentum_X2
Трендовая торговая система Exp_ColorZerolagMomentum_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorZerolagMomentum.