Советник Original Turtle Rule Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules. В рамках кода советника реализовано визуальное построение трех каналов Дончиана, управление капиталом, открытие и добавление сделок, перенос стопов.

В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.