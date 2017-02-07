请观看如何免费下载自动交易
指标 Fractal_Keltner 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Fractal_Keltner.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例1. Fractal_Keltner_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16979
信号基于四条 iMA (MA) 指标, 分别采用 PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE 价格。仅在对冲帐户交易。交易系统 MACD EURUSD 1 小时
基于 iMACD (MACD) 指标操作
Fractal_DeMarker
DeMarker 振荡器分形。Exp_ColorZerolagMomentum_X2
趋势交易系统 Exp_ColorZerolagMomentum_X2, 基于来自来两条 ColorZerolagMomentum 指标的信号。