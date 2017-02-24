Der Exp_2pbIdealMA Expert Advisor basierend auf der Kreuzung zweier MAs mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung. Ein Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich der schnelle MA 2pbIdeal1MA und der langsame MA 2pbIdeal3MA kreuzen, und erhöht dann das Volumen der offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten den in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegten Grenzwert übersteigt. Bricht der schnelle MA nach oben aus - kaufen. Ausbruch nach unten — Sell. Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Für eine korrekte Kompilation des Expert Advisors werden die Dateien 2pbIdeal1MA.ex5 und 2pbIdeal3MA.ex5 benötigt. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5 die Indikatoren 2pbIdeal1MA.ex5 und 2pbIdeal3MA.ex5 als Ressourcen, deswegen besteht es für die weitere Arbeit des kompilierten Expert Advisors keine Notwendigkeit, dass sie im Ordner des Terminals vorhanden sind! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code für das Einfügen dieser Indikatoren in die ausführbare Datei des Expert Advisors hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurden die ausführbaren Dateien der Indikatoren als Ressourcen hinzugefügt



#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"

#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"

Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert



InpInd1_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5" ,Period1,Period2, 0 );

if (InpInd1_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "Der Handle des 2pbIdeal1MA Indikators konnte nicht erhalten werden! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd2_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5" ,PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2, 0 );

if (InpInd2_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "Der Handle des 2pbIdeal3MA Indikators konnte nicht erhalten werden! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werde.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse