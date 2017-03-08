コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_2pbIdealMA_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_2pbIdealMA EAは、動向に応じた移動平均とポジションスケーリングの交差に基づいています。シグナルは、高速移動平均2pbIdeal1MAと低速移動平均2pbIdeal3MAの交差がある場合、バーが閉じるときに形成されます。さらに、ポジション内の最後の取引の利益ポイントがEA入力パラメータで指定された閾値を超える場合は、ポジションの金額が調整されます。高速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。ブレイクダウン- 売りのため。ポジションスケーリングに関する情報はスケール数 / 最後の取引の価格 / 最後の取引の数量の形式で取引への文字列コメントに格納されます。

コンパイルされた2pbIdeal1MA.ex5 and 2pbIdeal3MA.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

コンパイル後、Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5エキスパートファイルには、2pbIdeal1MA.ex5および2pbIdeal3MA.ex5指標リソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"
#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- 2pbIdeal1MA指標ハンドルの取得
InpInd1_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5",Period1,Period2,0);
if(InpInd1_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print("Failed to get the 2pbIdeal1MA indicator handle!Error code=",GetLastError(),".");
return(INIT_FAILED);
}

//---- 2pbIdeal3MA指標ハンドルの取得
InpInd2_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5",PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2,0);
if(InpInd2_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print("Failed to get the 2pbIdeal3MA indicator handle!Error code=",GetLastError(),".");
return(INIT_FAILED);
}

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H4での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16958

