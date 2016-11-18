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Exp_2pbIdealMA_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта. Пробой быстрым мувингом наверх служит сигналом для покупки. Пробой вниз — для продажи. Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5 содержит индикаторы 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы
#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"
#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"
В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
InpInd1_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5",Period1,Period2,0);
if(InpInd1_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print("Не удалось получить хендл индикатора 2pbIdeal1MA! Error code=",GetLastError(),".");
return(INIT_FAILED);
}
//---- получение хендла индикатора 2pbIdeal3MA
InpInd2_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5",PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2,0);
if(InpInd2_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print("Не удалось получить хендл индикатора 2pbIdeal3MA! Error code=",GetLastError(),".");
return(INIT_FAILED);
}
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Fractal_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_CCI
Фрактальный Commodity Channel Index.
Работает на базе индикаторов iMACD, MACDGO
Сигналы по четырём индикаторам iMA, MA, по ценам PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Торговля только на hedge-счетах.