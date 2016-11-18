Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта. Пробой быстрым мувингом наверх служит сигналом для покупки. Пробой вниз — для продажи. Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5 содержит индикаторы 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы



#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"

#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"

В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



InpInd1_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5" ,Period1,Period2, 0 );

if (InpInd1_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "Не удалось получить хендл индикатора 2pbIdeal1MA! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd2_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5" ,PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2, 0 );

if (InpInd2_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "Не удалось получить хендл индикатора 2pbIdeal3MA! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования