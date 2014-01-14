Autor real:

Witold Wozniak

Descripcion:

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico análisis de Valores y Materias Primas" .

El indicador se basa en la suposición de que el precio no tiene densidad Gaussiana pero algo similar puede ser creado normalizando el precio y aplicando Fisher Transform. As a result, fluctuation tops will definitely show price reversals. El período recomendado es igual a 10.

El Indicador Fisher calcula el nivel de precio mínimo y máximo del historico anterior, determina la dirección de una tendencia y prevé su revocación. Fisher puede ser especialmente útil como una tendencia del indicador básico en un sistema de trading. Un valor positivo de Fisher es una primera señal de compra, mientras que el valor negativo constituye una señal de venta. Es posible encontrar un periodo óptimo para el cálculo de máximos y mínimos (el único parámetro del indicador Fisher) para evitar falsas señales.

Los cruces de las lineas Fisher (roja) y Trigger (azul) se pueden utilizar también de manera similar a las señales de las señales del Oscilador Estocástico .

Véase también el artículo "Aplicar Fisher Transform e Inverse Fisher Transform al Análisis de Mercados en MetaTrader 5".

