Fisher Transform - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 4593
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Descripcion:
El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico análisis de Valores y Materias Primas" .
El indicador se basa en la suposición de que el precio no tiene densidad Gaussiana pero algo similar puede ser creado normalizando el precio y aplicando Fisher Transform. As a result, fluctuation tops will definitely show price reversals. El período recomendado es igual a 10.
El Indicador Fisher calcula el nivel de precio mínimo y máximo del historico anterior, determina la dirección de una tendencia y prevé su revocación. Fisher puede ser especialmente útil como una tendencia del indicador básico en un sistema de trading. Un valor positivo de Fisher es una primera señal de compra, mientras que el valor negativo constituye una señal de venta. Es posible encontrar un periodo óptimo para el cálculo de máximos y mínimos (el único parámetro del indicador Fisher) para evitar falsas señales.
Los cruces de las lineas Fisher (roja) y Trigger (azul) se pueden utilizar también de manera similar a las señales de las señales del Oscilador Estocástico .
Véase también el artículo "Aplicar Fisher Transform e Inverse Fisher Transform al Análisis de Mercados en MetaTrader 5".
Rango de Porcentaje de Larry Williams (Williams' Percent Range) Suavizado mediante la Transformada Inversa de Fisher.LeManTrend
LeManTrend determina una posición de tendencia basándose en el precio actual y en los precios máximos y mínimos de tres períodos.
El indicador muestra los momentos de la aceleración del mercado. Además, indica el momento adecuado para la compra, venta y salida del mercado.StepMA_Line
StepMA se ejecuta como una media móvil.