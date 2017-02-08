Der modifizierte Standardindikator Bollinger Bands®, der die oberen und die untere Grenze der Abweichung des Preises von MA anzeigt. Der Indikator wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet.

Das Exp_Bezier_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des Bezier Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.

Eröffnung und Schließung von Postionen zu einer bestimmten Zeit, dabei werden zwei iMA Indikatoren mit verschiedenen Perioden verglichen. Eine Position wird mit einem angegebenen Volumen und auf dem angegebenen Symbol eröffnet. Setzung von Stop Loss und Take Profit. Man kann den Typ der Position auswählen: Buy oder Sell.