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Индикаторы

EnvelopesATR_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1802
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор EnvelopesATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора EnvelopesATR_Cloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор EnvelopesATR_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор EnvelopesATR_Cloud_HTF

Opening and Сlosing on time v2 Opening and Сlosing on time v2

Открытие и закрытие в определенное время, при этом сравниваются два индикатора iMA с разными периодами. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Выставление Stop Loss и Take Profit. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".

Simple FX Simple FX

Работает на пересечении скользящих средних.

XMA_BBxATR_Cloud XMA_BBxATR_Cloud

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