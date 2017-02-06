代码库部分
EnvelopesATR_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
已更新:
在MetaEditor如何使用下载的代码
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购

在输入参数中带有时段选择选项的 EnvelopesATR_Cloud 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，请把编译好的 compiled EnvelopesATR_Cloud.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. EnvelopesATR_Cloud_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16882

