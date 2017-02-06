请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 EnvelopesATR_Cloud 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，请把编译好的 compiled EnvelopesATR_Cloud.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. EnvelopesATR_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16882
