Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI Simple Experiment - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2348
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
CCI эксперимент с использованием адаптивного периода расчета.
Различия с оригиналом невелики, но могут быть важными. В адаптивной версии отфильтровываются некоторые ложные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16843
RSI Exp with Filled Areas
RSI, эксперимент с простым добавлением окрашенных областей при пересечении плавающих уровней.RSI Experiment with Floating Levels
RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.
Double Stochastic RSI
Двойной Стохастик от RSI.Double Stoch RSI Floating
Двойной Стохастик от RSI с использованием плавающих уровней вместо фиксированных, для условий перекупленности/перепроданности.