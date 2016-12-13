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Индикаторы

CCI Simple Experiment - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2348
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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CCI эксперимент с использованием адаптивного периода расчета.

Различия с оригиналом невелики, но могут быть важными. В адаптивной версии отфильтровываются некоторые ложные сигналы.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16843

RSI Exp with Filled Areas RSI Exp with Filled Areas

RSI, эксперимент с простым добавлением окрашенных областей при пересечении плавающих уровней.

RSI Experiment with Floating Levels RSI Experiment with Floating Levels

RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.

Double Stochastic RSI Double Stochastic RSI

Двойной Стохастик от RSI.

Double Stoch RSI Floating Double Stoch RSI Floating

Двойной Стохастик от RSI с использованием плавающих уровней вместо фиксированных, для условий перекупленности/перепроданности.