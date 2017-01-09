Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI Simple Experiment - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 867
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das CCI Experiment verwendet eine adaptive Berechnungslänge.
Der Unterschied ist nicht groß, aber kann einen Unterschied machen. Die adaptive Version bereinigt manche Fehlsignale.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16843
RSI Exp mit gefüllten Bereichen
Das RSI Experiment mit zusätzlichen gefüllten Bereichen, wenn die beweglichen Level gekreuzt werden.RSI Experiment mit beweglichen Level
RSI Experiment mit beweglichen Level.
Double Stochastic RSI
Double stochastic of RSI.Double Stoch RSI Floating
Der "Double Stochastic of RSI" verwendet bewegliche Level an Stelle der fixen für die OB/OS Zonen.