CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CCI Simple Experiment - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
867
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das CCI Experiment verwendet eine adaptive Berechnungslänge.

Der Unterschied ist nicht groß, aber kann einen Unterschied machen. Die adaptive Version bereinigt manche Fehlsignale.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16843

RSI Exp mit gefüllten Bereichen RSI Exp mit gefüllten Bereichen

Das RSI Experiment mit zusätzlichen gefüllten Bereichen, wenn die beweglichen Level gekreuzt werden.

RSI Experiment mit beweglichen Level RSI Experiment mit beweglichen Level

RSI Experiment mit beweglichen Level.

Double Stochastic RSI Double Stochastic RSI

Double stochastic of RSI.

Double Stoch RSI Floating Double Stoch RSI Floating

Der "Double Stochastic of RSI" verwendet bewegliche Level an Stelle der fixen für die OB/OS Zonen.