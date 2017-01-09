und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSX Variation - Indikator für den MetaTrader 5
Der RSX gilt normalerweise als ein "geglätteter RSI" und das stimmt auch in den meisten Fällen.
Der RSX verwendet zur Berechnung etwas, was wir als Momentum einer Periode nennen könnten. Diese Version ist eine Variante und erlaubt die Verwendung jeder Länge des Momentums. Natürlich führt das zu einer zusätzlichen Verzögerung (wenn die Berechnungslänge des Momentums steigt) aber manchmal (bei einer nur leichten Steigerung) kann er Fehlsignale heraus filtern.
