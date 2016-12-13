RSX сам по себе чаще всего определяется как "сглаживающий RSI", и в большинстве случаев это верно.



RSX использует в своих расчетах то, что мы могли бы назвать моментумом с периодом 1. Эта версия — вариация на соответствующую тему и позволяет вам использовать любую длину моментума. Конечно, это приводит к увеличению лага, но в некоторых случаях (если период моментума специально увеличен) он может отфильтровать некоторые ложные сигналы.

