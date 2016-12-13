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Индикаторы

RSX Variation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2979
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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RSX сам по себе чаще всего определяется как "сглаживающий RSI", и в большинстве случаев это верно.

RSX использует в своих расчетах то, что мы могли бы назвать моментумом с периодом 1. Эта версия — вариация на соответствующую тему и позволяет вам использовать любую длину моментума. Конечно, это приводит к увеличению лага, но в некоторых случаях (если период моментума специально увеличен) он может отфильтровать некоторые ложные сигналы.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16817

Elder Auto Envelopes Elder Auto Envelopes

Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.

Tushar Chande's DMI Tushar Chande's DMI

Индекс динамического импульса Тушара Шанде (доработанный)

Double Smooothed EMA Double Smooothed EMA

Градиентная версия дважды сглаженной EMA.

Guppy MMA of Double Smoothed Ema Guppy MMA of Double Smoothed Ema

Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.