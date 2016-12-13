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RSX Variation - индикатор для MetaTrader 5
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RSX сам по себе чаще всего определяется как "сглаживающий RSI", и в большинстве случаев это верно.
RSX использует в своих расчетах то, что мы могли бы назвать моментумом с периодом 1. Эта версия — вариация на соответствующую тему и позволяет вам использовать любую длину моментума. Конечно, это приводит к увеличению лага, но в некоторых случаях (если период моментума специально увеличен) он может отфильтровать некоторые ложные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16817
Улучшенный индикатор: теперь в нем есть новые типы цены и различные типы отображения.Tushar Chande's DMI
Индекс динамического импульса Тушара Шанде (доработанный)
Градиентная версия дважды сглаженной EMA.Guppy MMA of Double Smoothed Ema
Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.