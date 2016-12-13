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Индикаторы

Elder Auto Envelopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3236
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Улучшение новыми типами цены и различными типами отображения.

Также была проведена некоторая оптимизация кода (чтобы уменьшить использование ресурсов ЦП).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16807

Tushar Chande's DMI Tushar Chande's DMI

Индекс динамического импульса Тушара Шанде (доработанный)

Donchian Channel MTF Donchian Channel MTF

Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.

RSX Variation RSX Variation

Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.

Double Smooothed EMA Double Smooothed EMA

Градиентная версия дважды сглаженной EMA.