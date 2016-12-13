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Elder Auto Envelopes - индикатор для MetaTrader 5
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Улучшение новыми типами цены и различными типами отображения.
Также была проведена некоторая оптимизация кода (чтобы уменьшить использование ресурсов ЦП).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16807
Tushar Chande's DMI
Индекс динамического импульса Тушара Шанде (доработанный)Donchian Channel MTF
Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.
RSX Variation
Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.Double Smooothed EMA
Градиентная версия дважды сглаженной EMA.