Indicadores

SilverTrend_Signal_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Autor real: Ramdass - Conversion only

Indicador de señal de semáforo SilverTrend con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Para el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes push al smarphone, se han realizado los siguientes cambios en el código del indicador:

  1. En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
    input uint NumberofBar=1;//Número de la barra para la alerta
input bool SoundON=true; //Permiso para la alerta
input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas
input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo
input bool PushON=false; //Permiso para enviar una señal al móvil
  2. Se han añadido tres nuevas funciones BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push
               double &BuyArrow[],        // búfer de indicador con las señales para la compra
               const int Rates_total,     // número actual de barras
               const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
               const double &Close[],     // precio de cierre
               const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push
                double &SellArrow[],       // búfer de indicador con las señales para la compra
                const int Rates_total,     // número actual de barras
                const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                const double &Close[],     // precio de cierre
                const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obteniendo el marco temporal en forma de línea                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. En el bloque OnCalculate(), después de los ciclos de cálculo del indicador, se han añadido un par de llamadas de las funciones BuySignal() y SellSignal()
    //---
    BuySignal("SilverTrend_Signal_Alert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    SellSignal("SilverTrend_Signal_Alert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //---

Donde BuyBuffer y SellBuffer son los nombres de los búferes de indicador para guardar las señales de compra y venta. En los búferes de indicador, como valores vacíos deberán existir o bien ceros, o bien EMPTY_VALUE.

Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().

Fig. 1. Indicador SilverTrend_Signal_Alert en el gráfico

Fig. 1. Indicador SilverTrend_Signal_Alert en el gráfico

Fig.2. Indicador SilverTrend_Signal_Alert. Envío de la alerta

Fig.2. Indicador SilverTrend_Signal_Alert. Envío de la alerta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16812

