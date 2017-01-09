CodeBaseKategorien
Indikatoren

Elder Auto Envelopes - Indikator für den MetaTrader 5

Verbessert durch neue, mögliche Preistypen und verschiedene Darstellungsformen.

Ebenso wurde der Code optimiert (Verringerung der CPU-Last).



