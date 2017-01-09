Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Elder Auto Envelopes - Indikator für den MetaTrader 5
Verbessert durch neue, mögliche Preistypen und verschiedene Darstellungsformen.
Ebenso wurde der Code optimiert (Verringerung der CPU-Last).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16807
