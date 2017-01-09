CodeBaseKategorien
Indikatoren

T3 Std Adaptive - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
1037
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Der T3 verwendet die Standardabweichung, um eine Adaptierung zu erreichen, und er zeichnet weiche Farbübergänge. Wenn Sie diese weichen Farbverläufe ausschalten wollen, geben Sie nur dieselbe Farbe als Anfangs- und als Endfarbe an.



