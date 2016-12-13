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T3 Std Adaptive - индикатор для MetaTrader 5
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Это T3, использующая стандартное отклонение, чтобы получить свойство адаптивности. Также используется градиентная расцветка линии. Если вы хотите изменить градиентную цветовую схему, просто установите соответствующие значения для начального и конечного цветов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16797
Rapid RSI
Быстрая RSI с адаптивной Т3-префильтрацией цены.Angle of Averages
Этот индикатор рассчитывает угол между средними с использованием ATR-аппроксимации.
Super Smoother
"Супер-сглаживатель" с переменной длиной и добавлением градиентной расцветки.Stochastic of Adaptive Super Smoother
Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.