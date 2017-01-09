Ein Gaußscher Filter, der mit mehr als den üblichen 4 Polen arbeitet (mathematisches Maximum der Genauigkeit wären 15 Pole — aber da werden die Koeffizienten der Level so hoch, dass die zusätzlicher Änderung vernachlässigbar klein wird).

Aus diesem Grund ist es eine Art generalisierter Gaußscher Filter, der mit einer frei wählbaren Pol-Zahl rechnet und das macht ihn zu einem einzigartigen Indikator.

Er verwendet die Option des Metatraders 5, der seine Verwendung durch andere Indikatoren erlaubt.



