Gaußscher Filter - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1117
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Aus diesem Grund ist es eine Art generalisierter Gaußscher Filter, der mit einer frei wählbaren Pol-Zahl rechnet und das macht ihn zu einem einzigartigen Indikator.
Er verwendet die Option des Metatraders 5, der seine Verwendung durch andere Indikatoren erlaubt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16776
