CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Gaußscher Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1117
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Gaußscher Filter, der mit mehr als den üblichen 4 Polen arbeitet (mathematisches Maximum der Genauigkeit wären 15 Pole — aber da werden die Koeffizienten der Level so hoch, dass die zusätzlicher Änderung vernachlässigbar klein wird).

Aus diesem Grund ist es eine Art generalisierter Gaußscher Filter, der mit einer frei wählbaren Pol-Zahl rechnet und das macht ihn zu einem einzigartigen Indikator.

Er verwendet die Option des Metatraders 5, der seine Verwendung durch andere Indikatoren erlaubt.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16776

Super Trend Averages Super Trend Averages

Der Indikator Super Trend mit 18 Möglichkeiten der Durchschnittsbildung.

Super Trend Hull Indikator Super Trend Hull Indikator

Der Indikator Super Trend, der den Hullschen Durchschnitt verwendet.

Ehlers Inverse Fisher Transformation Ehlers Inverse Fisher Transformation

Dies ist Ehlers inverse Fisher Transformation mit der zusätzlichen Auswahl verschiedener RSI-Berechnungen.

Multi-Pass Mittelwerte Multi-Pass Mittelwerte

Diese Version einer Multi-Pass Durchschnittsbildung für MetaTrader 5 ist ähnlich einem mehrfach gewichteten MA, aber dieser erlaubt die Auswahl von 16 weiteren Arten der Mittelwertsbildung statt nur des LWMA.