利用可能な通常の4極よりも高い次数（極）で動作するガウスフィルタ（その後の計算精度は次数（極）15ですが、これらのレベルの係数は非常に高いため、精度の低下は実際にはほとんど意味がありません）。

そのため、これは、任意の（次数）極のガウスフィルタを計算してそれを一意の指標の一種にする一般化されたガウスフィルタの一種です。

Metatrader 5オプションを使用しているため、他の指標にも適用できます。



