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Индикаторы

Gaussian Filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(23)
Опубликован:
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Фильтр Гаусса, который работает с более высоким порядком фильтра, чем обычные 4 полюса.

Благодаря этому, мы получаем своего рода генерализованный фильтр Гаусса, который может вычислять произвольный порядок фильтра, что делает его уникальным индикатором.

Может использоваться в применении к другим индикаторам.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16776

Super Trend Averages Super Trend Averages

Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.

Super Trend Hull Indicator Super Trend Hull Indicator

Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.

Ehlers Inverse Fisher Transform Ehlers Inverse Fisher Transform

Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.

Multi Pass Averages Multi Pass Averages

Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.