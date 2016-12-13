Фильтр Гаусса, который работает с более высоким порядком фильтра, чем обычные 4 полюса.

Благодаря этому, мы получаем своего рода генерализованный фильтр Гаусса, который может вычислять произвольный порядок фильтра, что делает его уникальным индикатором.

Может использоваться в применении к другим индикаторам.



