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Gaussian Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Фильтр Гаусса, который работает с более высоким порядком фильтра, чем обычные 4 полюса.
Благодаря этому, мы получаем своего рода генерализованный фильтр Гаусса, который может вычислять произвольный порядок фильтра, что делает его уникальным индикатором.
Может использоваться в применении к другим индикаторам.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16776
Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.Super Trend Hull Indicator
Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.
Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.Multi Pass Averages
Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.