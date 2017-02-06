Exp_X2MA_JFatl 跟随趋势交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJFatl 指标信号的。ColorX2MA 指标用于定义主要的慢速趋势方向，而 ColorJFatl 指标使我们在快速趋势方向改变时可以定义进场点，当柱关闭时，如果满足了以下两个条件，就生成进场信号:

快速和慢速趋势信号一致; 快速趋势改变了方向。

EA 输入参数:







input string Trade= "交易管理" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "交易许可" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "慢速趋势参数" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;

input uint Length1= 12 ;

input int Phase1= 15 ;





input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;

input uint Length2= 5 ;

input int Phase2= 15 ;





input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint iLength= 5 ;

input int iPhase= 100 ;





input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



输入参数中的字符串变量包含了文字，只是为了使EA的输入参数窗口显示得更好，

在 EA 交易中包含了 ColorJFatl_HTF 和 ColorX2MA_HTF 指标，也只是为了在策略测试器中看起来更方便地看到趋势，它们在其他运行模式下并没有被使用。

把 ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJFatl.ex5 和 ColorJFatl_HTF.ex5 这些编译好的文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下，生成的 EA 才能正确工作。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的示例

在 2015年 EURJPY, 慢速趋势在 H4, 快速趋势在 M30 的测试结果:





图 2. 测试结果图表