Exp_X2MA_JFatl 跟随趋势交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJFatl 指标信号的。ColorX2MA 指标用于定义主要的慢速趋势方向，而 ColorJFatl 指标使我们在快速趋势方向改变时可以定义进场点，当柱关闭时，如果满足了以下两个条件，就生成进场信号:
- 快速和慢速趋势信号一致;
- 快速趋势改变了方向。
EA 输入参数:
//| EA 指标的输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="交易管理"; //+============== 交易管理 ==============+
input double MM=0.1; //交易中占用的存款
input MarginMode MMMode=LOT; //手数确认方法
input uint StopLoss_=1000; //止损点数
input uint TakeProfit_=2000; //获利点数
input string MustTrade="交易许可"; //+============== 交易许可 ==============+
input int Deviation_=10; //最大价格偏移点数
input bool BuyPosOpen=true; //是否允许建立买入仓位
input bool SellPosOpen=true; //是否允许建立卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤指标的输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="慢速趋势参数"; //+============== 趋势参数 ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //1 图表周期数
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //第一个平滑平均方法
input uint Length1=12; //第一个平滑深度
input int Phase1=15; //第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA ，在范围 -100 到 +100 之间，它影响着转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //第二个移动平均方法
input uint Length2=5; //第二个平滑深度
input int Phase2=15; //第二个平滑参数,
//---- 对于 JJMA，在范围 -100 到 +100 之间，它影响着转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格常数
input uint SignalBar=1; //用于取得进场信号的柱的索引
input bool BuyPosClose=true; //允许根据趋势平掉买入仓位
input bool SellPosClose=true; //允许根据趋势平掉卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 进场指标的输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== 进场参数 ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //图表 2 用于进场的周期数
input uint iLength=5; // JMA 平滑深度
input int iPhase=100; // 用于 JMA 平滑的参数,
//---- 在 -100 到 +100 范围之内变化,
//---- 影响转换过程的质量;
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;//价格常数
input uint SignalBar_=1;//用于取得进场信号的柱的索引
input bool BuyPosClose_=false; //允许根据信号平掉买入仓位
input bool SellPosClose_=false; //允许根据信号平掉卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
输入参数中的字符串变量包含了文字，只是为了使EA的输入参数窗口显示得更好，
在 EA 交易中包含了 ColorJFatl_HTF 和 ColorX2MA_HTF 指标，也只是为了在策略测试器中看起来更方便地看到趋势，它们在其他运行模式下并没有被使用。
把 ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJFatl.ex5 和 ColorJFatl_HTF.ex5 这些编译好的文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下，生成的 EA 才能正确工作。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的示例
在 2015年 EURJPY, 慢速趋势在 H4, 快速趋势在 M30 的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16665
