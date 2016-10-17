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Индикаторы

ZigZag_NK_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1954
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Зигзаг с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!

Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_Arrows

Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_Arrows

Simulator regular expressions Simulator regular expressions

Скрипт позволяет "пощупать" регулярные выражения.

YGMA YGMA

Арифметическая и геометрическая скользящие средние.

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора RSICandleV2.

ZigZag_MomentumCandle ZigZag_MomentumCandle

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MomentumCandle.