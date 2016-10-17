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ZigZag_NK_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Зигзаг с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!
Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_Arrows
Simulator regular expressions
Скрипт позволяет "пощупать" регулярные выражения.YGMA
Арифметическая и геометрическая скользящие средние.
ZigZag_RSICandleV2
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора RSICandleV2.ZigZag_MomentumCandle
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MomentumCandle.