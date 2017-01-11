CodeBaseSecciones
Kijun-Sen with alerts - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Automated-Trading
Este indicador representa la línea Kijun-Sen del indicador Ichimoku. Kijun-Sen representa una media entre el máximo y el mínimo del precio durante un período determinado. Cuando las velas cruzan esta línea en el gráfico, eso puede indicar en el cambio de la tendencia. De la manera correspondiente se colorea la propia línea: por defecto, para la tendencia alcista está establecido el color azul turquesa, y para la bajista, el color naranja.

El usuario puede establecer el período personalizado para el cálculo de la línea Kijun-Sen.

Ha sido añadida la posibilidad del envío de alertas cuando se cambia la tendencia o se forma una barra nueva.


