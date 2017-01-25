请观看如何免费下载自动交易
含有提醒功能的 Kijun-Sen - MetaTrader 5脚本
Automated-Trading
2746
-
本指标表现的是 Ichimoku 指标中的 Kijun-sen 线。Kijun-sen 是在指定时间段内的最高价和最低价的平均，当在图表上烛形与线交叉时，这可能表明趋势有改变。线本身可以有相应的颜色: 默认条件下，上升趋势使用天蓝色而下跌趋势使用橙色。
用户可以指定自定义时间段来计算 Kijun-sen 线。
增加了在趋势改变时或者新柱形成是发送提醒的功能。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16571
