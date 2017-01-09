CodeBaseSeções
Kijun-Sen with alerts - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Automated-Trading
Visualizações:
2600
Avaliação:
(40)
Publicado:
Trata-se do indicador linha Kijun-sen do indicador Ichimoku. Kijun-sen é a média entre os preços altos e baixos ao longo de um determinado período. Quando a linha é cruzada pelas velas no gráfico, isso pode indicar uma mudança de tendência. Assim, a linha fica colorida: por padrão está definida cor turquesa para a tendência crescente e laranja para a descendente.

O usuário pode definir seu próprio período de cálculo de linha Kijun-sen.

É adicionada a possibilidade de enviar alertas ao mudar a tendência ou se formar uma nova barra.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16571

