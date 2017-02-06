Der Indikator stellt die Kijun-sen Linie des Ichimoku Indikators dar. Khijun-sen ist der Mittelwert zwischen dem maximalen und minimalen Preis innerhalb der angegebenen Periode. Wenn sich die Linie mit den Kerzen auf dem Chart überschneidet, kann dies auf einen Trendwechsel hinweisen. Die Linie wird gefärbt: standardmäßig türkis für Aufwärtstrend und orange für Abwärtstrend.



Der Nutzer kann die Periode für die Berechnung der Kijun-sen Linie selbst definieren.



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Alerts bei einem Trendwechsel oder bei der Bildung eines neuen Balkens zu senden.

